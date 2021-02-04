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«Она друг и кореш»: Василий Сигарев объяснил, почему расстался с Яной Трояновой

По словам режиссера, он даже обращался после разлада с актрисой за помощью к психиатру.

«Она друг и кореш»: Василий Сигарев объяснил, почему расстался с Яной Трояновой
Василий Сигарев и Яна Троянова. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Василий Сигарев в интервью Юрию Дудю заявил, что расстался с популярной актрисой Яной Трояновой. При этом он заметил, что они никогда официально расписаны не были.

Яна Троянова
Яна Троянова. Фото: Globallookpress.com

«Она друг и кореш. Живем по отдельности с 1 сентября 2020 года. До этого еще полтора года жили вместе, на одной территории. Насколько я понял, Троянова разлюбила меня как мужчину. Сказала мне… Я даже ходил к психиатру. Не мог отпустить».

Василий Сигарев

Как отметил режиссер, позже он пытался поговорить с актрисой, чтобы снова быть вместе, но все его попытки потерпели крах. По его словам, если тебе в человеке что-то не нравится, то отношения лучше не продолжать. Со временем он это понял. Также он отметил, что сейчас они нормально общаются. Больше понимают и уважают друг друга.

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