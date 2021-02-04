«Гоготали»: Шепелев рассказал о реакции сына и падчерицы на новость о скором пополнении в семействе

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова ожидают рождения малыша. Для журналиста это второй наследник, для его возлюбленной — тоже. Ну а на двоих — третий.

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Напомним, пара живет гражданским браком уже не первый год, недавно они переехали в более просторную квартиру. Вместе они воспитывают сына Платона от Жанны Фриске, а также дочь Екатерины Ладу. Дети одного возраста, им по семь лет.

Дмитрий отнесся к известию о беременности его любимой, как к великому счастью, а вот малышам рассказал новость не сразу. Они решили, что их нужно для этого морально подготовить.

«Мы начали издалека, стали узнавать у них, хотели бы они брата либо сестру, или нет. Ответ поначалу, конечно же, был: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо». После мы рассказали, что хотим еще детей. Мне кажется, со стороны мы выглядели как школьники в кабинете директора. Потом, при случае, обращали внимание на классные истории братьев и сестер в книгах или кино. Ну а потом сказали, что ждем. Кажется, первой реакцией было: «Серьезно?» Потом дети долго гоготали, пока строили коварные планы, как будут мучить младенца. В итоге, когда мы смогли объяснить, что будет «еще один наш», смилостивились и признались, что рады. Правда, с ощущением времени у детей пока не лады, уверен, они думают, что ребенок появится года через два. В общем, думаю, нас всех ждет много открытий», — поведал Шепелев в личном блоге.

По словам звезды, он всю жизнь мечтал о большой семье с кучей детей. И всегда завидовал своему другу, у которого их пятеро.

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