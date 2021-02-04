«Рифы всегда целуют на память»: Тимати показал спину в глубоких порезах после катания на серфе

Рэпер Тимати в сторис Instagram поделился последствиями своего катания на серфе. На кадрах можно увидеть его полностью татуированную спину с глубокими порезами.

«Рифы всегда целуют на память». Тимати

Напомним, что не так давно музыкант отправился к океану, чтобы подготовиться к соревнованиям по серфингу. Они должны пройти в марте на Мальдивах. Ранее звездный исполнитель активно пиарил эти старты и рассказывал о них своим подписчикам.

Добавим, что в прошлом году популярный среди молодежи певец неожиданно для многих расстался со своей второй половинкой — моделью Анастасией Решетовой. Причем на тот момент их сыну Ратмиру не было еще и годика. Как позже рассказывала Решетова, Тимати так и не смог смириться, что девушка стала больше времени уделять не ему, а их общему ребенку. Впрочем, после расставания звезды сохранили прекрасные отношения. Они достаточно много времени проводят вместе, заботясь о наследнике, который живет с мамой.

Смотрите также: