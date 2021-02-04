«У всех своя немножечко жизнь»: Шевельков объяснил, почему перестал общаться с Жигуновым

По словам актера, он погряз в свое время в семейных делах.

Актер Владимир Шевельков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему практически перестал общаться с давним другом Сергеем Жигуновым, хотя когда-то они были не разлей вода.

«Я в Питере, а он в Москве. У всех своя немножечко жизнь. Потом, если возвращаться в свою семейную жизнь… Я просто предупреждаю всех мужчин. Вы будьте готовы, если связываете свою жизнь с женщиной, что это маленькое животное вас, как большое животное, обязательно захочет запереть в собственном домике и закрыть. И это правда». Владимир Шевельков

Как отметил Шевельков, его жена Ирина настояла в свое время, чтобы он меньше общался с друзьями, а посвящал себя семье. «Она отогнала друзей, чтобы они отошли. Чтобы глупостей не предлагали. Семья — это одно, а все остальное — другое», — заявил Владимир Шевельков.

Напомним, что Шевельков и Жигунов сыграли главные роли в картине «Гардемарины, вперед!». Они стали большими друзьями после съемок фильма.

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