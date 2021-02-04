Словно лучик: Проскурякова повеселилась на пляже в романтичном платье с розовыми цветами и синими птицами

61-летний композитор Игорь Николаев со своей 38-летней женой Юлией Проскуряковой и 5-летней дочкой Вероникой в настоящий момент отдыхает в Майами.

Здесь у него живет старшая дочь Юлия, которая работает врачом и увлекается написанием песен, как и отец. Поэтому звездная семья бывает здесь не реже, чем в Юрмале, где у них есть апартаменты со стеклянным куполом и широкой террасой.

Народный артист со своей женой недавно побывал на вечеринке юной блогерши Насти Радзинской, где встретился с другой представительницей отечественного шоубизнеса – Кристиной Орбакайте. Она предстала на тусовке с дочкой Клавдией. Приятное впечатление от праздника с фейерверком и многоярусным тортом осталось не только у детей, но и взрослых.

Возможно эта встреча, а может быть просто приятная погода и красота вокруг хорошо повлияли на настроение Юлии Проскуряковой. Гуляя по пляжу в романтичном белом платье-трапеции с нарисованными розовыми цветами и синими птицами, она сделала несколько снимков. На них девушка выглядит очень счастливой, весело дурачась перед камерой.

«Доброе утро, дорогие мои подписчики! Пусть эти солнечные фотографии даже в морозную холодную зиму подарят вам заряд витамина Д и хорошее настроение! Улыбнитесь и помечтайте, я вас люблю!» — пожелала она своим фолловерам в личном блоге.

Ее почитатели в основном с воодушевлением отнеслись к этому посту, поблагодарив артистку за приятные эмоции. Многие заметили, что она сама словно солнышко или его теплый лучик, который согревает сердца людей и дарит позитив.

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