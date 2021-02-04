«Несколько раз случалось»: Корчевников рассказал о незамужних «девочках с подиума» в своей жизни

Как отметил телеведущий, эти дамы отвечали ему взаимностью.

Телеведущий Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» разоткровенничался с главным героем передачи актером Владимиром Шевельковым, жена которого Ирина по профессии модель.

«Модельный бизнес всегда был грязным. Мужики хотели этих девочек сразу пригласить к себе домой», — заявил Корчевников.

«Ну я тогда вам задам вопрос. Вы хотите к себе домой пригласить девочку с подиума? Только честно. Но не всех, а какую-нибудь одну. Нравится такие внешне?» — спросил Шевельков.

«У меня несколько раз случалось. Те, с кем я ужинал были не замужем». Борис Корчевников

«Ну вот. А почему нет? Я переживал, ныл, кучу денег потратил на телефонные звонки. Самец не должен быть уверен на сто процентов, что женщина навсегда с ним. Иначе отношения портятся. Самцы не умеют ничего делать красиво. Они созданы для помощи и удовольствия женщин», — заявил Владимир Шевельков.

Напомним, что Борис Корчевников никогда не был женат. Он очень переживает по этому поводу и боится встретить старость в одиночестве. При этом в его жизни случались кратковременные романы.

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