Глазами любимого: Бородина за завтраком попала в объектив мужа в патчах и с платком на голове

Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым решили отдохнуть несколько дней от московской суеты и зимы и улетели в Дубай. У пары на все про все четыре дня, они уже успели побывать в самом популярном ресторане курорта, повеселиться на годовщине свадьбы Жирковых, а также пошопиться.

В последний день перед вылетом супруги решили отправиться на пляж. Однако у главы семьи появились сомнения, что этот план будет реализован. Он подловил в объектив задумчивую жену с патчами на глазах и в платке на голове.

«Интересно, какие мысли посещают ее светлую голову в это прекрасное утро? Надеюсь, сегодня спокойно полежим на пляже», — поразмышлял Омаров.

Он предположил, что Ксения вся пребывает в мыслях о «том пиджаке», который не купила. И опасается, как бы не пришлось возвращаться в торговый центр за ним.

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