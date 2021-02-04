«Я долго за ней бегал, поухаживал»: Владимир Шевельков рассказал о своей жене-модели

Актер и режиссер Владимир Шевельков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей жене-модели Ирине, которая младше его на девять лет.

«Нас с будущей женой познакомил брат. Потом она уезжала работать в Италию и Грецию. Я долго за ней бегал, поухаживал и побился. Был смешной момент, когда я ей сказал, что на самом деле никакой не бизнесмен, как представлялся изначально. Она странно посмотрела на меня и пропала на сутки. Моя жена тогда была моделью, манекенщицей и филологом. Она прекрасно знает английский и французский языки». Владимир Шевельков

Как отметил актер, был период, когда жена зарабатывала намного больше, чем он. «Она за выход на сцену зарабатывала по сто долларов, а я за месяц только тридцать. Ее богатые дяди звали уехать жить за рубеж, но в итоге она осталась со мной», — заявил актер.

Напомним, что Владимир Шевельков уже почти 30 лет вместе со своей женой. В браке у них родились двое детей — сын Андрей и дочь Александра.

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