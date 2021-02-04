Как советовала Хромченко: Ходченкова отметилась в свете в бирюзовом пальто-жакете и бейсболке

Эвелина Хромченко недавно рассказала, что современная мода вот уже несколько лет базируется на базовом принципе — соединении в одном образе разных стилей. К примеру, спортивные наряды уже давно перешли из фитнес-центров в обыденный гардероб. Спортивные костюмы и бейсболки сейчас прочно обосновались в гардеробах модников и модниц.

Недавно, к примеру, отметилась на работе в костюме цвета кэмел звезда «Бедной Насти» Екатерина Климова, съездила в командировку в свитшоте с неоновым граффити актриса Ирина Пегова, а российский кутюрье Валентин Юдашкин и вовсе дополнил бейсболкой образ с роскошной норковой шубой в пол.

Светлана Ходченкова тоже поддержала тренд и предстала в свете в бирюзовом пальто-жакете, облегающих черных брюках, классических сапогах с узким мысом и спортивной бейсболке.

«Светлана, очень стильный образ», «Цвет замечательный», «Всегда модная и яркая», «Неподражаемая», «Впечатляет и очаровывает», — прокомментировали аутфит артистки пользователи Сети.

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