«Глаз не оторвать»: Клава Кока в секси-сорочке и шелковом халатике устроила танцы в кровати

Люди выражают радость по-разному: кто-то прыгает от счастья, кто-то целует человека рядом, кто-то переваривает счастье внутри себя, а кто-то утраивает танцы. Клава Кока как раз из последних, в этой милой эмоциональной реакции она уже замечалась не единожды.

Недавно 24-летняя девушка отдыхала со своим бойфрендом, блогером Димой Гордеем, в Америке, отметившись на Гавайях и в Голливуде. Для юной звезды эта поездка была давней сбывшейся мечтой. Поэтому радости ее не было предела! Свои эмоции она вылила в танец на самокате под хит «Краш» с Niletto.

Видимо, эта песня для блондинки — одна из самых любимых, потому что, вернувшись домой и купив новенькую голубую гитару, она вновь устроила танцы именно под нее.

«Я и моя новая любовь», — подписала она обнародованное в Сети видео.

Клава не постеснялась сняться в одной кружевной шелковой сорочке и маленьком халатике, прыгая и танцуя прямо в кровати.

«Глаз не оторвать», «Девочка-пожар», «Клава — современная Монро», «Как эротично», «Какая же ты веселая и позитивная», «Красивая девушка, когда повзрослеет, еще красивее станет», — прокомментировали фолловеры клип.

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