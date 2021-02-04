«Идеальная формула»: Васильев показал, как при помощи одной детали гардероба выглядеть тоньше

Пончо сейчас в тренде, оно всегда смотрится на женщинах стильно, кроме того, выполняет вполне утилитарную роль, спасая от холода и ветра.
Кроме того, как оказалось, эта деталь гардероба отлично корректирует фигуру, скрывая лишние килограммы и рельефы, которые лучше лишний раз не показывать. Особенно хорошо справляется с этой задачей распашная модель, об этом поведал Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале.
«Распашное пончо в клетку южноамериканского происхождения из шерсти — это идеальная формула моды для женщин корпулентного телосложения. С одной стороны, оно несколько скрадывает, а с другой — облегчает фигуру», — высказался ведущий проекта.
Эвелина Хромченко также заметила, что рисунок сыграл выигрышную роль для крупной героини проекта, примерившей пончо. Клетка сложилась на животе по диагонали и «разрушила зыбкую зону» фигуры женщины.