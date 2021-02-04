«Идеальная формула»: Васильев показал, как при помощи одной детали гардероба выглядеть тоньше

Такая одежда сейчас в тренде и подойдет не только полным дамам, но и худеньким тоже.

Пончо сейчас в тренде, оно всегда смотрится на женщинах стильно, кроме того, выполняет вполне утилитарную роль, спасая от холода и ветра.

больше по теме Леди у водопада: дочь Малинина прогулялась по лондонскому парку в бомбере с натуральным мехом Дизайнер одежды Сергей Никулин обратил внимание на трендовость наряда Устиньи.

Кроме того, как оказалось, эта деталь гардероба отлично корректирует фигуру, скрывая лишние килограммы и рельефы, которые лучше лишний раз не показывать. Особенно хорошо справляется с этой задачей распашная модель, об этом поведал Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале.

«Распашное пончо в клетку южноамериканского происхождения из шерсти — это идеальная формула моды для женщин корпулентного телосложения. С одной стороны, оно несколько скрадывает, а с другой — облегчает фигуру», — высказался ведущий проекта.

Эвелина Хромченко также заметила, что рисунок сыграл выигрышную роль для крупной героини проекта, примерившей пончо. Клетка сложилась на животе по диагонали и «разрушила зыбкую зону» фигуры женщины.

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