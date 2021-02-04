«Харатьян и Жигунов не позволили»: Шевельков о том, как Дружинина хотела заменить его на сына в «Гардемаринах»

Актер Владимир Шевельков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как режиссер картины «Гардемарины, вперед!» Светлана Дружинина хотела заменить его на своего младшего сына Михаила.

«В «Гардемарины» я попал случайно. Там должен был вместо меня сниматься сын Светланы Сергеевны Дружининой. А вот эти двое, Жигунов и Харатьян, не позволили. Предложили меня на эту роль. Так что я как бы сразу оказался в другом мире. Там к тому же какая-то трагедия в семье Дружининой большая произошла. Там что-то было совсем злое. С ними, Жигуновым и Харатьяном, я всегда был своим, а в в процессе работы с режиссерской группой не очень ладил. Мы образовывали свою банду. И нам было весело».

Владимир Шевельков

Как признался актер, они часто спорили с Дружининой. «Мне не нравилась музыка в фильме. Были претензии к стихам. Она снимала свое кино, а я свое. Актеры не имеют на это, конечно, никакого права. Я отнесся к этому сценарию, как к истории. Мне хотелось, чтобы мы были умнее, а получился такой «Ласковый май» кинематографа. После съемок я не поехал ни на какие фестивали. Ребята проехали полстраны, а может, полмира. Я не заработал ни рубля. Для меня это было принципиально. Если бы не актерский состав, то я бы не вспомнил ничего об этом фильме», — сказал актер.

Напомним, что фильм «Гардемарины, вперед!» имел грандиозный успех в 1987 году. А вот про продолжение уже такого сказать нельзя.

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