«Если мужья накрывают стол»: звезда Comedy Woman Татьяна Морозова запечатлелась в холодце вместо лифчика

Актриса уже много лет счастлива в браке с бизнесменом Павлом Титоровым.

37-летняя артистка Татьяна Морозова, ставшая известной после выхода шоу Comedy Woman, предстала в неожиданном амплуа. «Простая русская баба» обнародовала фото с легким эротическим смыслом, примерив вместо одежды продукты питания.

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На груди вместо лифчика у нее красовался холодец в обрамлении из петрушки, изюминкой образа стали очищенные мандарины.

«Если мужья и накрывают стол, то только так. Что у вас на ужин?» — шутливо подписала она фото.

Отметим, что ее союз с бизнесменом Павлом Титоровым считается одним из самых прочных в отечественном шоу-бизнесе, они состоят в законном браке уже 11 лет. Пара воспитывает семилетнюю дочь Софию и двухлетнего сына Федора.

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