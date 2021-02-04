«Жена складывала наличность в голенища сапог»: Стоянов озвучил сумму для одного выпуска «Городка»

Юморист и артист Юрий Стоянов заявил, что середина девяностых годов была в его жизни очень веселым временем. К примеру, его жена Елена отвечала в те годы в известной программе «Городок» за рекламу и продвижение. Она возила наличные деньги из Москвы в Санкт-Петербург.

«Жена складывала наличность в голенища сапог. По-моему, один выпуск программы обходился в 25 тысяч долларов. Большая часть шла на производство «Городка» и гонорары сотрудникам нашей команды. И нам с Ильей что-то перепадало, конечно».

Юрий Стоянов

Как отметил артист, однажды его жена поднималась по трапу самолета. Вдруг сзади ей по плечу постучали и сказали, что у нее «кое-что выпало». Оказалось, из голенища выпала пачка в десять тысяч долларов, сообщает «АиФ».

Напомним, что Юрий Стоянов вместе со своим коллегой Ильей Олейниковым долгие годы вел программу «Городок». В прошлом году он открыл свой канал на «Ютубе» «Чисто поржать», где размещает актуальные юмористические ролики на злобу дня.

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