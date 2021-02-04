Леди у водопада: дочь Малинина прогулялась по лондонскому парку в бомбере с натуральным мехом

С осени прошлого года Устинья Малинина, наследница Александра Малинина, живет отдельно от родителей. Она переехала из Мюнхена в Лондон, чтобы учиться в Королевской академии музыки. В будущем 20-летняя девушка видит себя оперной певицей и не скрывает, что ее кумир — Анна Нетребко.

Блондинка так же, как и ее любимая артистка, обожает трендовые вещи, то и дело меняя образы. Чаще всего они девичьи, подчеркивающие ее хрупкую фигуру и длинные ноги. Один из таких аутфитов она «выгуляла» в парке Holland Park, запечатлевшись у водопада. Устинья примерила на прогулку короткую юбку плиссе, высокие сапоги, бомбер с меховым воротником. В качестве аксессуара она выбрала светлую сумочку Dior.

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать стиль Малининой дизайнера одежды Сергея Никулина.

«Если ноги позволяют носить короткие юбки, почему нет? Если возможность есть носить брендовые вещи, то тоже почему нет? Приятный повседневный образ, черное хорошо сочетается с бежевым, пряжка на трендовой сумочке перекликается с мехом на воротнике бомбера», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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