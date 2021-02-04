«Я не буду скакать в трусах и лифчике по сцене»: Ева Польна назвала днищем современную эстраду

Как отметила исполнительница, она никогда не станет обсуждать свою личную жизнь.

Певица Ева Польна в Instagram оставила крайне эмоциональный пост, который адресовала своим подписчикам. Она поблагодарила всех, кому ее новая песня «Невозможное» пришлась по душе.

При этом Ева Польна призналась, что порой у нее опускаются руки. Все из-за огромного количества «музыкального мусора», который сегодня царит, по ее мнению, на эстраде. Ее творчество напоминает певице огонек свечи в маленькой избушке посреди урагана. Как она выразилась, «кругом процветает днище».

«Я не знаю, сколько еще продержусь тут в своей маленькой секте, но могу вам стопроцентно гарантировать: вы не услышите от меня в угоду моде рифмы «гвозди, жопа, огурец», я не буду скакать в трусах и лифчике по сцене, не стану публично вытряхивать свое «белье» и обсуждать личную жизнь, пусть даже мои песни перестанут транслировать по телевидения и радио».

Ева Польна

Напомним, что Ева Польна — бывшая солистка популярной группы «Гостья из будущего». У нее подрастают две дочери: Эвелин от музыканта Дениса Клявера и Амалия от бизнесмена Сергея Пильгуна.

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