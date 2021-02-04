«Как это красиво!»: Климова в белоснежном кружевном белье эротично порезвилась на лужайке

Екатерина Климова со времен выхода на экранах страны сериала «Бедная Настя» волнует умы сильной половины человечества. С тех пор прошло почти 20 лет, однако звезда не собирается сдавать своих позиций.

В свои 43 года она обладает хрупкостью 18-летней девчонки, которой могут позавидовать многие. Фан-аккаунты артистки то и дело находят ее кадры в самых интересных ракурсах и активно обсуждают их в Сети. На одном из фото она весело резвится на лужайке, примерив белоснежное кружевное белье. Кадр продемонстрировал изящные бедра Екатерины и любопытную татуировку.

«Как это красиво!», «Фигура очень красивая», «Катюша, ты ангел!», «Ух, шикарная», «Да ладно!», «Огонь», «Катюш, ты супер!», «Обалденная натура», «Ну невозможно же такой быть», «Линии статуэтки», — откликнулись на пост пользователи Сети.

Отметим, что Климова — многодетная мама, она воспитывает двоих сыновей и двух дочек. При этом наследники звезды самого разного возраста. Старшей Елизавете, студентке, уже 18 лет, а младшей Белле — всего пять.

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