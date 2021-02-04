«Скороспелые продукты»: Лещенко дал творческую характеристику Бузовой и Моргенштерну

Певец Лев Лещенко в эфире программы «Легенда» на RTVI заявил, что ему по большей части не по душе нынешние творческие увлечения молодежи. Его печалит, что новому поколению нравятся песни, в которых нет никакого смысла.

«Все, что касается искусства, особенно современного творчества — оно как скороспелые продукты: вот быстренько это прошло, их использовали, оно растворилось и куда-то исчезло. Я имею в виду того же Моргенштерна, ту же Бузову». Лев Лещенко

Как отметил Лещенко, сегодня модно называть восходящих звезд медиалицом. При этом он понимает, что современная молодежь — носитель всего нового, и в этом нет ничего плохого. Нынешнему поколению хочется развиваться и идти своей дорогой. По словам Лещенко, молодежи все-таки не достает классического образования. Отсюда и популярность среди них песен, в которых понятны всего два слова.

Напомним, что и Ольга Бузова, и Моргенштерн сегодня крайне раскрученные личности в сфере шоу-бизнеса. По популярности с ними мало кто может тягаться.

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