«Уф, какая влажная»: Собчак с алой помадой на губах крупно показала свою «ложбинку греха»

Ксения Собчак в последнее время старается отходить от имиджа эпатажной светской львицы, зарабатывая плюсики в общественно-политической деятельности. Однако ее мятежная натура то и дело все равно вырывается наружу. Чего только стоили ее смешные танцы под душем и в ванне на Мальдивах в красном трико под хит Александра Гудкова.

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Ну а теперь телеведущая решила показать публике другой кадр, сделанный на райских островах. Звезда в лифе от бикини запечатлела крупным планом зону декольте, которую французы романтично называют «ложбинкой греха», намекая на ее привлекательность для мужского пола. Чтобы усилить произведенный эффект, Ксения накрасила губы алой помадой и слегка размазала ее, эротично приоткрыв рот. Судя по всему, журналистка только что вышла из воды, поскольку ее волосы и кожа были в этот момент мокрыми.

«Уф, какая влажная», «Эротичненько», «Когда Ксюша научится красить губы?», «Стилист и визажист Ксении покинули чат», «О, Госпидя!», «Какая смешная», «Ксюша — приколистка», «Ксения выглядит шикарно и знает, как себя подать. Ей точно не нужно читать мои посты о самооценке и любви к себе. Там и так все ок», — прокомментировали фото ее фолловеры.

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