«Мне уже это не нужно»: Сергей Соседов объяснил, почему у него никогда не будет свадьбы

Как отметил музыкальный критик, он всегда был популярен у женщин.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что всегда вызывал интерес у прекрасного пола. По его признанию, женщины его любили. Кроме того, они предлагали ему некую помощь, когда ему было плохо.

«Но люди должны понимать, что в моей жизни свадьбы уже не будет. Не у всех бывают свадьбы — даже у тех, кто женится. Свадьба — это празднество. Мне уже это не нужно. На самом деле со мной мало кто хотел знакомиться для постоянной жизни, семейной».

Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, если он когда-нибудь и будет жить с женщиной, то только гражданским браком. Причем эта дама должна быть примерно его возраста. Неравного брака, как он заметил, музыкальный критик не потерпит, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Сергей Соседов не раз признавался в своей нетрадиционной ориентации. Известно, что он живет много лет с мамой в обычной московской квартире, где нет никаких богатств и дорогой мебели.

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