«Очень бы хотелось, чтобы невестка была кореянкой»: Анита Цой высказалась о будущей жене сына

Певица Анита Цой заявила, что было бы неплохо, если ее сын Сергей в будущем женился на кореянке. Сейчас молодой человек, которому 28 лет, получает степень MBA по экономике в Лондоне.
«Мне, безусловно, очень бы хотелось, чтобы невестка была кореянкой и продолжала фамилию Цой, наш род. Мы ценили и сохраняли культурное наследие, язык, традиции. Хотя сейчас очень сложно говорить, что правильнее, так как мир ассимилируется, размываются границы общения».
Как отметила Анита Цой, ее любимые племянники женаты на русских девочках и счастливы в отношениях. Она заметила, что они очень трепетно относятся к своим вторым половинкам и могут дать фору в этом вопросе многим кореянкам. По словам Аниты Цой, для нее главное, чтобы будущая жена сына любила ее наследника и заботилась о нем, сообщает «Собеседник».
Напомним, что из-за пандемии Анита Цой уже почти год не может увидеть сына. При этом они поддерживают общение почти каждый день с помощью видеозвонков.