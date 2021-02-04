Кубики на животе: Родригез выпал в осадок от похудевшей Тодоренко в экстремальном бикини

Звезда в последнее время удивляет своей физической формой.

Регина Тодоренко после участия в проекте «Ледниковый период» сильно похудела, это заметили многие ее подписчики в Instagram. Однако вместе с ушедшим жирком у ведущей проступили рельефные мышцы.

И вряд ли почитатели звезды заметили бы их, если бы девушка не отправилась с мужем Владом Топаловым в отпуск на Бали, откуда она запостила множество фотографий в бикини. На последнем кадре, сделанным на курорте, она бежит в миниатюрном купальнике без пуш-ап по берегу моря, демонстрируя накаченные ноги и кубики на животе.

«Ого! Да Регина прям культуристкой стала!», «Живот какой накаченный, обалдеть», «Какая фактурная, одни мышцы», — к примеру, написали пользователи Сети.

Своих эмоций не смог сдержать даже Тимур Родригез, который выпал в осадок от такого зрелища. «Какая классная фотка!» — высказался он, не сдерживая эмоций.

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