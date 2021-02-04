«Плохое решение»: Васильев назвал ткань, от которой должны отказаться полные женщины

Некоторые материалы не скрывают рельефы тела, а лишь выставляют их напоказ.

На передаче «Модный приговор» Первого канала не раз подчеркивали ведущие, что нет женщин с плохой фигурой. Есть дамы, которые неправильно одеваются. И, конечно же, крупным красавицам подбирать для себя наряды гораздо сложнее, чем хрупким. Для этого нужно знать определенные правила.

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Визуально вытягивают силуэт однотонные аутфиты, особенно брючные костюмы. Они не должны быть облегающими. Хорошо смотрятся на корпулентных дамах модели оверсайз, которые сейчас в тренде. Скрадывают объемы многослойные наряды, распашные пончо. Также никто не отменял магию черного цвета, которая, по словам Эвелины Хромченко, действительно работает на зрительное сужение фигуры.

А вот от чего точно стоит отказаться пышнотелым модницам, так это от вещей, сшитых из зыбкого трикотажа. «Это плохое решение», — заметил Васильев. На подиуме шоу он показал в качестве примера комплект, тонкая белая кофточка которого предательски выдала все рельефы героини проекта.

«Если бы она была из джерси – это было спасение, а во такая тонкая ткань не подходит даже для лета», — сказал историк моды.

Он посоветовал женщинам с объемами покупать только плотный трикотаж.

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