Долгожданное возвращение: певица МакSим записала новую песню

Певица МакSим, настоящее имя которой Марина Максимова, за последние два года заставила многомиллионную армию своих поклонников изрядно поволноваться. Сначала автокатастрофа, в которую попала звезда в Москве, затем реабилитация, проблемы с весом — все это стало поводом для исполнительницы объявить о завершении карьеры.

Но пауза, которую взяла МакSим в прошлом году, пошла ей на пользу — девушка восстановилась, заметно похудела и вернулась к музыке. В конце года она представила новую песню «Забывай», а в начале февраля объявила для поклонников радостную новость: скоро состоится премьера еще одного нового трека.

«Премьера 12.02.2021», — сообщила звезда у себя в микроблоге.

Девушка поделилась небольшим видео о том, как проходила работа над будущим хитом, и многим поклонникам песня уже понравилась.

«Очень мощная песня! Теперь жду с нетерпением премьеры», «Какой же красивый и шикарный отрывок, аж мурашки побежали по телу», «Аааааа, как же мы скучали», «Урааааа! Хочу вас на большой сцене! До мурашек», «С первых нот прямо в сердце!! Марин, спасибо», — пишут восторженные фанаты.

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