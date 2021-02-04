«У нее слабый репертуар»: Соседов объяснил, почему Ротару вслед за Пугачевой надо уйти со сцены

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с телеведущей Еленой Хангой в рамках ее шоу на YouTube нелестно отозвался об украинской певице Софии Ротару, которой уже 73 года.

«У нее слабый репертуар, который не запоминается, нет мелодии, нет красивых мотивов. Когда она исполняла композиции Арно Бабаджаняна, Юрия Саульского, это была красиво. А сейчас она поет про какие-то океаны любви, и это музыкально не интересно». Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, певица прекрасно понимает, что ее лучшие годы на сцене позади. Она выходит петь только потому, что ее приглашают. Ее он назвал свадебной генеральшей. При этом он отметил, что в кругу своих друзей София Ротару не раз признавалась, что свое уже давно отпела.

Напомним, что одна из «главных оппоненток» Софии Ротару — примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева — официально уже давно ушла со сцены. Последний раз она выступала почти два года назад на своем юбилее.

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