Гузеева поделилась редким фото с сыном и рассказала о главной ошибке своей жизни

61-летняя Лариса Гузеева трижды была замужем. Первый брак с музыкантом Сергеем Курехиным у нее был недолгим, его звезда считает самым неудачным. Потом она вступила в отношения с грузинским редактором Кахой Толордавой, подарив ему сына Георгия. Сейчас парню 28 лет, и он не любит афишировать свое родство со знаменитой родительницей.

А вот 20-летняя Ольга, дочь ведущей программы «Давай поженимся!», вполне публична. Она нередко предстает с мамой в свете, да и в социальных сетях вполне активна. Наследница появилась в третьем законном союзе Ларисы Гузеевой с ресторатором Игорем Бухаровым. Они счастливы вместе с 1999 года, имеют большой дом за городом.

В эфире своего шоу на Первом канале звезда не раз признавалась, что очень долго была увлечена своей актерской карьерой, несерьезно относясь к институту брака. Как оказалось, в настоящий момент актриса сожалеет об этом, считая, что не до конца исполнила свою роль матери.

«Самая моя большая ошибка — то, что я не родила десятерых», — сообщила она в личном блоге поклонникам.

Артистка также поделилась редким кадром с маленьким сыном. Зная нелюбовь своего наследника к публичности, она показывает фото Георгия очень нечасто.

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