«Захожу на кухню, а он целуется с моей подругой»: певица Слава нелестно высказалась о первом муже

Певица Слава в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что первый гражданский муж, бизнесмен Константин Морозов, изменял ей еще в школе, когда у них только начинался роман.

«Мы с первым мужем, от которого у меня дочь Александра, рано познакомились. Еще в старших классах. И вот моя лучшая подруга-одноклассница меня подставила. Я помню, как захожу на кухню, а они целуются… Я потом не могла учиться. Плакала. Думала, что потеряла сразу двух близких людей». Певица Слава

Как призналась звезда, она такой человек, который первым идет на примирение. «Я сама с ними помирилась. И с мужем, и с подругой, но они, конечно, мне нанесли большую сердечную травму. Зато сейчас у меня все хорошо, а у них — не знаю. Хотя у Константина тоже все хорошо. Я их простила», — заявила Слава.

Ранее певица рассказывала, что первый гражданский муж хотел, чтобы она была обыкновенной домохозяйкой. Она была против, и в итоге все это привело к разрыву отношений.

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