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«На него наседали, грозили»: друг Ланового Моцардо назвал свою версию смерти актера

Музыкант считает, что концерты во время пандемии погубили народного артиста.

«На него наседали, грозили»: друг Ланового Моцардо назвал свою версию смерти актера
Василий Лановой. Фото: Global look press.

28 января народный артист Василий Лановой после месяца лечения от коронавируса умер в возрасте 87 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, установив простой православный крест из дерева. Позже его заменят на памятник.

Актер Василий Лановой и музыкант Вячеслав Моцардо.
Актер Василий Лановой и музыкант Вячеслав Моцардо. Фото: личный архив/КП

Друг всенародного любимца музыкант Вячеслав Моцардо обладает своей версией причины смерти актера. Он убежден, что до фатального исхода звезду довели концерты во время пандемии. Будучи уже нездоровым, с кашлем, он продолжал выступать, выходить к людям, делать с ними селфи без маски, участвовать в групповых фото.

«На него наседали организаторы и говорили, что все давно запланировано, деньги получены, грозили штрафными санкциями, он не мог отказать. Я уверен: Вася был бы жив и продолжал радовать нас, если бы не эти концерты», — рассказал Вячеслав «Комсомольской правде».

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