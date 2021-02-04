«На него наседали, грозили»: друг Ланового Моцардо назвал свою версию смерти актера

28 января народный артист Василий Лановой после месяца лечения от коронавируса умер в возрасте 87 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, установив простой православный крест из дерева. Позже его заменят на памятник.

Друг всенародного любимца музыкант Вячеслав Моцардо обладает своей версией причины смерти актера. Он убежден, что до фатального исхода звезду довели концерты во время пандемии. Будучи уже нездоровым, с кашлем, он продолжал выступать, выходить к людям, делать с ними селфи без маски, участвовать в групповых фото.

«На него наседали организаторы и говорили, что все давно запланировано, деньги получены, грозили штрафными санкциями, он не мог отказать. Я уверен: Вася был бы жив и продолжал радовать нас, если бы не эти концерты», — рассказал Вячеслав «Комсомольской правде».

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