Стиль в деталях: Инна Маликова для прогулки заправила джинсы в сапоги и утеплилась шубкой из экомеха

Солистка группы «Новые Самоцветы» следит за модными трендами и знает, как привнести их в свой образ.

Певица Инна Маликова, солистка группы «Новые Самоцветы» и дочь прославленного советского музыканта, может похвастаться не только вокальными данными. У девушки идеальная фигура и безупречное чувство стиля, что видно в каждом образе красотки.

Сестра Дмитрия Маликова выбирает трендовые наряды, грамотно вписывая их в свою повседневность. Один из актуальнейших в этом сезоне элементов – шубку из экомеха – девушка выгуляла, сочетав с джинсами, заправленными в сапоги с высоким голенищем, и миниатюрной сумочкой Chanel.

«Красивые фото», «Вы супер!», «Инночка Вы шикарно выглядите!!! Я Вас обажаю», «Красотка Инночка! Фото классные!», «Красавица», «Сумочка огонь», — пишут в комментариях.

В 44 года Инна выглядит ровесницей своей племянницы, юной Стефании Маликовой, и многие фанаты уже, шутя, требуют от семейства Маликовых раскрыть секрет вечной молодости.

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