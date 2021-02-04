Все в сборе: 81-летний Виторган с женой показали подросших дочерей

Чужие дети быстро растут. Но и свои собственные не медленнее – у 81-летнего Народного артиста России Эммануила Виторгана дочки от третьей жены, 58-летней Ирины Млодик уже заметно подросли. Артист запечатлелся с малышками и их мамой на общем фото, которым поделился в микроблоге с подписчиками.

Родители нарядили дочек в красивые платьица. Старшая дочка Этель с пышными кудряшками, которой уже вот-вот исполнится три годика, с удовольствием позирует на камеру. А младшей Кларе полтора года, и девочка еще предпочитает соску. Дочек папа просто обожает, все свое свободное время он уделяет им, нянчась и читая сказки, и радуется каждым их успехам и достижениям.

Многие поклонники Виторгана считают, что старшая наследница похожа на папу, а младшая – мамина копия. Малышки, кстати, любят помогать отцу по хозяйству, и вместе с ним наряжали новогоднюю елку.

Смотрите также