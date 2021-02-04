«Эти цвета делают стройнее»: Васильев раскрыл дизайнерский секрет модельеров

В этом сезоне синий цвет по-прежнему актуален. Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала посоветовал сочетать его с другим актуальным оттенком – белым. По словам эксперта, такая комбинация очень выигрышно смотрится на женщинах, и модельеры прекрасно об этом знают, используя этот прием в своем творчестве.

«Синее и белое – идеально сочетание для многих женщин. Это и связь с морским флотом, и с авиалиниями. Эту методику используют в производстве форменной одежды», — сказал ведущий.

Кроме того, оказалось, если примерить синий костюм с белой рубахой, он окажет приятное воздействие на фигуру, визуально сузив ее.

«Эти цвета собирают, делают стройнее, элегантнее и более репрезентативнее», — заметил историк моды.

Эвелина Хромченко подтвердила мнение своего коллеги. Глядя на героиню шоу, облаченную в такой сине-белый комплект, она воскликнула: «У меня совершенно нет от нашей героини ощущения, как от женщины полной. Вообще нет!»

К слову, ранее стилист говорила о том, что брючные однотонные костюмы со свободными жакетами ниже бедер в принципе корректируют фигуру, независимо от цвета.

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