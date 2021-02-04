«Уютный вечер»: Бузова в майке, мини-юбке и белых ботинках красиво позировала у камина

Телеведущая Ольга Бузова ярко вступила в новый год, встретив 2021-й в объятиях любимого на Мальдивах. Там же пара провела свадебную церемонию, и ничто не предвещало драмы в их с Манукяном отношениях. Однако, после празднования 35-летнего юбилея певица объявила о разрыве с блогером и очень эмоционально рассказала о том, сколько боли он ей принес.

Сейчас Бузова старается жить и дышать полной грудью, невзирая на новую рану в душе. Девушка много улыбается, искренне радуется подаркам, распаковку которых со дня рождения только начала, а также встречается с подругами. И накануне теледива отправилась о один из фешенебельных загородных комплексов, чтобы отдохнуть там от суеты. Она поделилась теплым фото с подписчиками.

«Уютный вечер у камина», — подписала снимок Бузова.

Ольга Бузова позирует у камина в майке, мини-юбке и белых грубых ботинках. Девушка наслаждается тишиной и уединенностью, компанию ей составила лучшая подруга.

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