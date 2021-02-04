«Половина фигуры уменьшилась»: Васильев научил простому стилевому приему для стройного вида

Стилисты «Модного приговора» на Первом канале показали комплект, который идеально скрыл вес героини проекта, давно переваливший за 100 килограммов. «Она выглядит, как будто в ней 80 килограммов!» — восхитилась Эвелина Хромченко. Александр Васильев объяснил феномен наряда, который так хорошо откорректировал фигуру участницы шоу.

Во-первых, вся одежда была подобрана по размеру – никакие утягивающее детали не показали ненужных рельефов. А во-вторых, решающую роль сыграла шуба-чебурашка, которая оказалась темнее худи под ней. Важно, что она была надета нараспашку, ее бока визуально сузили фигуру дамы. То есть все, что нужно делать излишне пышным модницам, чтобы зрительно стать худее, это надевать темные длинные распашные вещи (кардиганы, пальто, шубы, плащи) прямого кроя поверх более светлых и расстегивать их.

«Самое главное в этом образе – это две вертикальные линии, которые создаются благодаря этим прямым полам. Половина фигуры уменьшилась! Стройность нашей героини целиком и полностью зависела от этого очень простого, доступного всем корпулентным женщинам элемента», — высказался историк моды.

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