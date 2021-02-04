«Один из любимых»: Костомаров показал номер с Навкой, где фигуристка в мини-платье устроила казачьи пляски

Олимпийские чемпионы в паре не только защищали честь страны на международных состязаниях, но и участвовали в шоу «Ледниковый период».

Новый сезон «Ледникового периода», прошедший на Первом канале, стал настоящим подарком для любителей фигурного катания и поклонников шоу. Не обошлось и без новшеств – Татьяна Навка, до этого выступавшая в качестве участницы на проекте, теперь заняла кресло члена жюри.

Однако, для фанатов своего таланта красавица устроила сюрприз. В паре с Романом Костомаровым на полуфинале программы Навка исполнила проникновенный номер под песню «Не отрекаются любя».

В своем микроблоге Роман Костомаров решил поделиться одним из памятных номеров из шоу «Ледниковый период», когда они выступали в паре с Татьяной Навкой. В видео девятилетней давности олимпийские чемпионы катаются под казачью народную песню «Ой, то не вечер».

«Один из моих любимых номеров, как вчера!!!», — подписал Костомаров публикацию.

В номере Навка в мини-платье и с повязкой на голове зажигательно станцевала казачий танец. Поклонники легко вспомнили этот номер и поспешили дать обратную связь:

«Вы лучшие!!!», «Супер», «Только восхищение!», — пишут в комментариях.

К слову, в прошедшем сезоне «Ледникового периода» Костомаров выступал в паре с телеведущей Региной Тодоренко. Артистам удалось дойти до третьего места.

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