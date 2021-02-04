На стиле: Бузова в сером трикотажном костюме с мини-юбкой посетила салон красоты

Телеведущая меняет наряды по несколько раз в день.

35-летняя поющая телеведущая Ольга Бузова после празднования своего дня рождения объявила, что рассталась с парнем. Больше года девушка строила отношения с блогером Давидом Манукяном. Более того, Новый год они отпраздновали на Мальдивах, где провели церемонию бракосочетания. Казалось, дело шло к настоящей свадьбе…

Личную драму Бузова пережила непросто. Девушка даже бросила в адрес экс-бойфренда обвинения в изменах и рукоприкладстве. Но довольно быстро закрыла эту тему и старается не распространяться о личной жизни. Сейчас певица проходит курс восстановительных процедур и детокса, и накануне посетила салон красоты.

Для выхода в свет Бузова облачилась в трикотажный костюм, состоящий их свитера и мини-юбки. Телеведущая показала себя во всей красе, запечатлевшись на видео, где рассказала о своем впечатлении от бьюти-процедуры.

К слову, за один день Бузова может сменить несколько нарядов. И девушка признается, что обожает свою профессию за возможность всегда быть разной.

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