«Готовлюсь к 8 Марта»: Глюк’oZа на шопинге примерила золотистое платье-бюстье с драпировкой

Заключительный месяц зимы заставил певицу Глюк’oZу задуматься о предстоящем весеннем празднике красоты и женственности. Певица, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, решила не откладывать на последние дни шопинг, и отправилась за нарядом к 8 Марта накануне.

Знаменитость решила выбрать женственное платье в мастерской Валентина Юдашкина. И показала кадры с примерки. Певица остановила свой выбор на золотистом наряде с ниспадающими на плечи бретелями и драпировкой на груди.

«Валечка, я у тебя в гостях, готовлюсь к восьмому Марта!», — обратилась звезда к кутюрье. И восхитилась: «Сколько же здесь красоты!».

У певицы в примерочной оказалось несколько роскошных платьев невероятно нежных оттенков и разных фасонов – с рукавами, бандо, бюстье, полупрозрачные и декорированные стразами. Выбор перед звездой был поистине непростой.

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