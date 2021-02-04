«Кто это тут у нас?»: Лорак в шелковом халатике порезвилась с питомцем перед сном

42-летняя певица Ани Лорак (настоящее имя звезды — Каролина Куек) воспитывает 9-летнюю дочку Софию от брака с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Развод с мужем у звезды состоялся еще в 2019 году, и с тех пор исполнительница старается не афишировать свою личную жизнь. В своем микроблоге Лорак показывает только свои рабочие моменты, иногда радуя фанатов красивыми фото в ярких образах.

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На этот раз Лорак поделилась домашними кадрами, на которых резвится с любимым питомцем перед сном. Девушка в шелковом халатике прилегла с малышом Тошей – так зовут нового члена семьи Лорак, который появился у нее несколько недель назад, — и решила его подразнить.

«Ой, кто это? Кто это тут у нас?! Тигр? Лев?», — вопрошает Лорак, теребя пушистый рычащий комочек.

Малыш так и норовит покусать хозяйке маникюр. У Лорак – питомец породы мальтипу. Кстати, у модели Светланы Бондарчук тоже есть такой любимец. Это дизайнерская порода собак, которая не признана кинологами. Животные являются помесью мальтийской болонки и пуделя.

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