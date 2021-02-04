Папин сын: Саша Плющенко показал идеальную растяжку на хореографии

В семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко – двое общих детей. Старший Саша, или Гном Гномыч, как ласково его называют родители, недавно отметил свое 8-летие. Мальчик пошел по стопам отца и все свое время посвящает спорту – он намерен обойти прославленного родителя на льду, растет настоящим трудягой и уже имеет множество наград в фигурном катании.

В микроблоге Саши Плющенко мама часто делится фотографиями и видео тренировок будущего чемпиона. На этот раз в Instagram появилось видео с занятия по хореографии.

«Растяжка с моим хореографом Галиной», — гласит подпись под публикацией.

На кадрах Саша Плющенко демонстрирует идеальную растяжку. Мальчик способен вытянуть обе ноги вверх на 180 градусов и даже не сморщиться – вот они, результаты упорного труда и целеустремленности! Многие поклонники поспешили отметить:

«Вот это растяжка! молодец!», «Молодец Саша», «Адский труд», «Большой умничка, видно как тяжело, но старается он во все силы! Удачи, ты наш гномгномич», «Не каждый так сможет», — пишут фолловеры.

А младшему сыну Плющенко и Рудковской, Арсению, в феврале исполнится уже 5 месяцев. Кроха появился на свет благодаря суррогатной матери и растет не по дням, а по часам, на радость родителям и братику.

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