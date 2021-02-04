«Смертоносный наряд!»: 37-летняя Лопырева подразнила фанатов обтянутыми в латекс округлыми бедрами

Виктория Лопырева – известная телеведущая, модель, «Мисс Россия – 2003». Красавица активно занималась общественной деятельности, популяризируя футбол, и некоторое время работала со спортивной молодежью. С рождением первенца Лионеля, отцом которого является чиновник Игорь Булатов, модель посвятила себя воспитанию сына. Но с радаров светской жизни не пропала, и время от времени участвует в различных мероприятиях.

Активно ведет Лопырева и свой микроблог в Instagram. Там яркая блондинка делится новостями из жизни и различными фотокарточками. Девушка много путешествует, проводя в жарких странах большую часть времени. И недавно прилетела в Дубай, где встретилась с подругами Инной Жирковой и Ксенией Бородиной. Девушки повеселились в одном из местных ресторанов, отмечая 13-ю годовщину свадьбы Инны и Юрия.

Продолжая наслаждаться отпуском Дубае, Лопырева продолжает радовать поклонников красивыми фотографиями. Для нового снимка красавица облачилась в латексный наряд, обтянув упругие бедра и представ с выгодного ракурса перед камерой. Подписчики просто лишились дара речи, некоторые поспешили заметить:

«Ну вот ничего себе! дар речи пропал», «Смертоносный наряд!», «Нереально красивая», «Вау», «Оххх огонь! Вот это образ!», «Вика, вы огонь», «Вау ну очень шикарная Miss V», «

Красота зашкаливает», «Нет слов», — пишут люди.

Смотрите также