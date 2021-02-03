Все к лицу: Алсу в кепке и худи цвета капучино запечатлелась на селфи

37-летняя певица Алсу – трижды мама. Звезда воспитывает двух дочек Сафину и Микеллу и сына Рафаэля от мужа Яна Абрамова. Обе девочки очень похожи на маму, а младшая и вовсе пошла по ее стопам, став певицей. А вот наследника звезда опекает от посторонних взглядов, и на кого больше похож малыш, до сих пор неясно.

Сама Алсу продолжает музыкальную карьеру и на радость миллионам фанатов недавно выпустила новый альбом. Красавица часто делится и свежими снимками в микроблоге. На этот раз певица поделилась своим селфи, на котором позирует в тотал луке цвета капучино. Девушка выбрала кепку, худи и даже цвет помады одного оттенка.

«А это несколько моих любимых вещей», — подписала селфи Алсу.

Алсу не раз признавалась, что обожает комфорт в одежде, и худи – как раз одна из таких вещей. А еще певица не забыла массивные серьги-кольца, ставшие ее визитной карточкой за последние 20 лет.

«Невероятная красотка», «Алсу всегда красотка!!!», «Кольца, бейсболка и худи – лучшие друзья девушек в наши дни!», «Очень красивая», «Любимый образ», «Крутой лук», «Как всегда очень красива!», — откликнулись поклонники в комментариях.

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