«В лучшем состоянии»: Вера Брежнева в день рождения облачилась в мужской брючный костюм

Знаменитая участница «золотого» состава группы «ВИА Гра» Вера Брежнева 3 февраля отмечает день рождения. Экс-звезде герлз бэнда исполняется 39 лет. Специально к празднику Брежнева устроила фотосессию, на которой предстала в мужском брючном костюме. Звезда сообщила поклонникам в Instagram:

«Встречаю свои 39 в лучшем состоянии, в идеальном настроении, с прекрасными людьми! Завтра буду отвечать на все сообщения, а сегодня наслаждаюсь каждым мгновением», — написала именинница.

Поздравить блондинку поспешили многие коллеги по сцене. Лобода, Инна Маликова, Александр Рева, Ани Лорак, Светлана Ходченкова и многие другие в числе первых обратились к имениннице.

Вера Брежнева в настоящее время счастлива в браке с композитором и продюсером, «отцом» «ВИА Гры» Константином Меладзе. Свадьбу они сыграли тайно в 2015 году. У певицы есть две дочери – 19-летняя Соня от отношений с Виталием Войченко, и 11-летняя Сара, отцом которой является бизнесмен Михаил Киперман.

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