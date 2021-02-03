«В доме для пожилых людей»: Прохор Шаляпин навестил одиноких стариков

Шоумен призвал поклонников не оставлять в одиночестве тех, кто нуждается в заботе и внимании.

Певец и шоумен Прохор Шаляпин раскрылся для поклонников с неожиданной стороны. Обожающий хайп и известный своей любовью к участию во всевозможных телевизионных ток-шоу, молодой человек по-хорошему удивил пропагандой внимательного отношения к престарелым людям.

На своей страничке в Instagram Прохор Шаляпин рассказал о поездке в одно из социальных учреждений, где живут мужчины и женщины почтенного возраста. Прохор запечатлелся со стариками и поделился снимком с подписчиками.

«В доме для пожилых людей. Друзья, не забывайте стариков! Навещайте, звоните! Дарите свою любовь и тепло, пока не поздно!» — призвал поклонников Прохор Шаляпин.

Судя по всему, пожилые люди остались довольны общением с шоуменом. На фото они улыбаются, а некоторые не сводят глаз с красавца Прохора. Поклонники Шаляпина поблагодарили его за доброе дело, некоторые, правда, не удержались от того, чтобы съязвить на тему любви шоумена к пожилым женщинам.

«Вот за это уважаю вас. Браво, Прохор!», «Спасибо вам, Прохор, за благородный призыв не забывать и заботиться о них! У вас доброе сердце!», «Ну, вот что вас к бабулькам тянет?! Они-то, небось, свое отгуляли не хуже вашего, а может, даже и с лихвой», — высказываются в Сети.

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