«Моя отдушина»: Любовь Успенская показала маленькую девочку, заменившую ей дочь

Звезда шансона Любовь Успенская страдает из-за того, что ее родная дочка Татьяна живет в далекой Америке и не очень стремится поддерживать отношения со знаменитой матерью.

Две женщины громко скандалили на публике, Успенская даже решилась предать огласке зависимость наследницы от запрещенных препаратов. В последнее время, правда, отношения матери и дочери потеплели, но звезде все равно хочется заботиться и дарить свою любовь тому, кто рядом.

Любовь Успенская, судя по всему, нашла, куда потратить энергию. Сейчас звезда трогательно опекает трехлетнюю малышку по имени Николь. Девочку она решилась представить подписчикам Instagram, пообещав, что их ждет много интересного.

«Давайте поддержим юную Николь в ее начинаниях. Эта девочка — моя радость и моя отдушина», — написала Любовь Успенская.

На фото она нежно обнимает трехлетнюю Николь. Судя по всему, девочка ночевала в доме звезды, которая без памяти влюбилась в очаровательную крошку. Вероятно, проводя время с малышкой, Любовь Успенская вспоминает о том, как такой же милой девочкой когда-то была ее родная дочка Татьяна.

Трехлетняя Николь, вероятно, не обделена талантами, и Любовь Успенская в скором времени готовится выйти с ней на сцену.

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