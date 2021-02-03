«Я был против его третьего брака»: Рудинштейн не исключил, что Белоцерковская сцепилась с Саид Шах

Как отметил продюсер, вдову просто могли вывести из себя.

Продюсер Марк Рудинштейн в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что вдова режиссера Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская могла сцепиться на шоу «Пусть говорят» с журналисткой Марианой Саид Шах.

«Белоцерковскую я на самом деле почти не знал. Первую и вторую жену Бориса хорошо знаю. Я, если честно, был против его третьего брака. Все это казалось искусственным. Постепенно мнение о Екатерине, конечно, у меня изменилось. Достали ее уже. Могла она сорваться. Я знаю журналистку, которая впивается как клещ. Белоцерковская сейчас в таком состоянии… Она потеряла близкого человека, свою защиту, свою жизнь. Она могла сорваться». Марк Рудинштейн

Как отметил Рудинштейн, Борис Грачевский звал его все время на свою дачу, но он никак не мог доехать из-за занятости.

«У меня не сложилось мнение о Екатерине. Трагедия сейчас у человека. Тем более скоро начнется битва за наследство. Ей просто не позавидуешь», — сказал продюсер.

Ранее Мариана Саид Шах заявила, что Белоцерковская после эфира подошла к ней с неким молодым человеком и начала угрожать. Она якобы прижала журналистку к стенке и едва не избила.

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