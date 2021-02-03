Всегда идеально и со страстью: фанаты отыскали снимок юной Алины Кабаевой

Звезда мировой художественной гимнастики, олимпийская чемпионка Алина Кабаева в последнее время редко выходит в свет и почти не дает интервью. Между тем интерес поклонников к 37-летней легенде спорта не ослабевает. Фанаты отыскивают редкие фото Алины Кабаевой и делятся ими с общественностью, чтобы все могли любоваться на потрясающе грациозную девушку.

В Сети появился раритетный снимок Алины Кабаевой, который был сделан в те времена, когда она еще не ушла из большого спорта. На нем звезда запечатлена во время соревнований. Алина Кабаева выполняет сложное упражнение с мячом, при этом поражая своей потрясающей растяжкой и невероятной гибкостью.

Алина выступает в ярко-красном купальнике с вышивкой, который очень идет ей, поскольку от природы она брюнетка, и яркость — это ее конек. К тому же, красный цвет, это, как известно, цвет победы. А проигрывать — это не в привычках Кабаевой.

Поклонники признаются, что Алина Кабаева всегда поражает их своей красотой и умением улыбаться, даже если ей трудно.

«Всегда идеально и со страстью, моя дорогая и особенная», «Наша Алина — самая потрясающая девушка в мире», «Какое фото! Как она изогнулась и при этом улыбается, непревзойденная звезда», — высказываются в Сети.

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