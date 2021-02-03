«Ей необходимо живое мясо, она стервятник»: Сташенко о скандале вдовы Грачевского и Саид Шах

По словам актрисы, никакого рукоприкладства со стороны Белоцерковской и близко не было.

Актриса Оксана Сташенко в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о конфликте на шоу «Пусть говорят» между вдовой режиссера Бориса Грачевского Екатериной Белоцерковской и журналисткой Марианой Саид Шах.

«Я пошла на этот эфир только потому, что там решила участвовать Катюша. Она должна знать, что у нее есть друзья, которые не дадут ее в обиду. Она хотела окружить себя в этой программе товарищами. Когда ей поступило приглашение прийти, то она поставила условие, что будет чистая и светлая программа. Главное, чтобы не было скандалов. Есть в России такая традиция — вспоминать своих любимых. И эта программа была именно в этом направлении. Зрители не любят скандальных программ — вот главный сюжет». Оксана Сташенко

Как отметила Сташенко, в итоге все вылилось в постыдный поступок журналистки, которая пришла на эту программу не по приглашению Белоцерковской.

«Этот человек попросил интервью у Грачевского когда-то. И сейчас говорит все, что угодно. Никакого рукоприкладства со стороны Кати, конечно, не было. Катюша никогда и никого не обидела даже словом. После программы журналистка подошла к вдове режиссера попрощаться. И Катя сказала: «Зачем вы начали говорить про внебрачного сына?» И тут журналистка почему-то закричала. Она на самом деле плохая артистка. Ей просто необходимо живое мясо, она стервятник. Мы все потрясены», — заметила Сташенко.

Ранее Мариана Саид Шах заявила, что Белоцерковская после эфира подошла к ней с неким молодым человеком и начала угрожать. Она якобы прижала журналистку к стенке и едва не избила.

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