Олеся, что вы с нами делаете: полуобнаженная Судзиловская позирует, прикрывшись простыней

Звезда театра и кино Олеся Судзиловская, безусловно, является одной из самых красивых женщин современности. 46-летняя актриса прекрасна и органична в любом образе — какой бы наряд Судзиловская ни примерила на себя, выглядит очень роскошно. А уж если она его снимает…

В Instagram Олеся Судзиловская поделилась селфи, которое сделала в перерыве во время СПА-процедуры.

Звезда запечатлелась сидя на кушетке, из одежды на ней только белоснежная простыня, которой Олеся прикрыла свои прелести, но зато обнажены ее плечи и невероятной красоты ножки. И конечно же, Судзиловская не смогла скрыть своей потрясающей грации. Под снимком актриса рассказала, как ухаживает за кожей зимой, когда воздух пересушен из-за отопительных систем.

Впрочем, подписчики Олеси Судзиловской сосредоточились на визуале, а не на тексте. Они признаются, что в восторге от красоты актрисы. Большинство оставивших комментарии под горячим фото звезды – мужчины.

«Олеся, ну опять простынь лишняя», «С кого ж такую лепили?», «Вау, Олеся, что вы со мной делаете?! Это же восхитительно — какая грация, какие ножки», «Эталон женской красоты», — высказываются в Сети.

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