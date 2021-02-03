«Где вы видите изможденность?»: дочь Ларисы Долиной ответила на нападки в Сети по поводу внешности певицы

Ангелина Миончинская поделилась совместным снимком с 65-летней мамой и наследницей.

Дочь известной певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская поделилась в Instagram снимком с мамой и наследницей Александрой. В кадре заметно похудевшая вокалистка предстает в сногсшибательном наряде. Артистка облачилась в костюм лавандового цвета, состоящий из жакета и мини-юбки. Образ дополнен золотистыми ботфортами и сумочкой им в тон.

«Две мои красавицы на фоне меня одной», — подписала кадр Ангелина Миончинская.

Подписчицы молодой женщины тут же принялись делать комплименты звездным дамам, утверждая, что на снимке не две, а три красавицы.

«Лариса выглядит как девочка», «Красавица! Роскошная женщина», «Долиных много не бывает!», «Шикарные», — делают комплименты поклонники звездной семьи.

Правда, кое-кто посмел заметить, что Лариса Долина выглядит уставшей.

«Изможденный вид у Ларисы. Хотя смотрится шикарно в этом наряде», — прокомментировала одна из подписчиц.

Ангелина Миончинская моментально отреагировала на этот выпад, заявив, что думать так — большая ошибка.

«Где именно тут вы видите изможденность, не пойму, может, просто непривычно? Лариса Александровна бодра, весела и полна сил! Тому много свидетелей ежедневно», — отметила дочка Долиной.

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