Сияет от счастья: Кети Топурия запечатлелась за руку с мужем во время поездки на машине

Кети Топурия является одной из самых красивых певиц отечественного шоу-бизнеса. Ко всему прочему, многие называют ее иконой стиля. Девушка умело подбирает себе образы не только для выступлений, но и в обычной жизни. В прошлом году она стала часто носить наряды свободного кроя, что спровоцировало слухи о ее беременности. Вскоре артистка подтвердила эту информацию. Она сыграла свадьбу со своим возлюбленным Львом Деньговым, когда уже носила под сердцем ребенка.

От первого брака у Кети есть дочка Оливия. Пятилетняя девочка с нетерпением ждала появления на свет братика. 21 января солистка «А’Студио» родила сына Адама. Уже через несколько дней девушку из элитного роддома забрал муж. Артистка быстро обустроила детскую комнату, купив кроватку с балдахином. Первые дни девушка любовалась тем, как малыш спит. А ее наследница расцеловывала малышу ножки.

На днях Топурия впервые погуляла у дома с сыном. Она наслаждалась материнством. 3 февраля певица совершила первую вылазку в город. Она поделилась трогательными кадрами, на которых пела и держала за руку своего возлюбленного. Девушка буквально сияла от счастья. При этом она не стала раскрывать детали поездки. Возможно, что они решили устроить себе свидание, оставив малыша на несколько часов дома под присмотром родных.

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