«Что вы каркаете!»: Галкин отчитал ворон, прилетевших к его с Пугачевой замку в деревню Грязь

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram разместил очередную забавную запись. На кадрах можно увидеть, как он стоит недалеко от своего замка в деревне Грязь. Юморист подставил ладошку и поймал несколько снежинок.

При этом шоумен не стал скрывать свое, судя по всему, не очень хорошее нестроение. На заднем фоне можно услышать, как каркают вороны, облюбовавшие владения юмориста и его жены Аллы Пугачевой в деревне Грязь. В какой-то момент телеведущий не выдержал: «Что вы каркаете!»

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева уже несколько лет живут в шикарном особняке в деревне Грязь вместе со своими замечательными детьми Лизой и Гарри. Ребята в прошлом году пошли в первый класс.

Добавим, что примадонна отечественной эстрады практически не покидает в последние месяцы замок в Грязи. Певица боится подхватить коронавирус, который с прошлого года не дает спокойной жизни всему миру.

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